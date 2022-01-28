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Гол Суареса помог Уругваю обыграть Парагвай и выйти на четвёртое место в отборе ЧМ-2022

Гол Суареса помог Уругваю обыграть Парагвай и выйти на четвёртое место в отборе ЧМ-2022
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Завершился матч 15-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года, в котором национальная команда Парагвая принимала Уругвай. Встреча прошла в Асунсьоне (Парагвай) на стадионе «Генерал Пабло Рохас» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Победный гол в матче на 50-й минуте забил Луис Суарес. Результативной передачей отметился Диего Годин.

Таким образом, сборная Уругвая поднялась на четвёртое место в турнирной таблице, набрав 19 очков. Команда прервала серию из четырёх поражений подряд. Парагвай, в свою очередь, занимает предпоследнее место, записав в свой актив 13 очков.

В следующем туре сборная Уругвая встретится с Венесуэлой, а Парагвай проведёт матч с Бразилией. Обе встречи пройдут 2 февраля.

ЧМ-2022 - Южная Америка. Южная Америка. 15-й тур
28 января 2022, пятница. 02:00 МСК
Парагвай
Окончен
0 : 1
Уругвай
0:1 Суарес – 50'
Удаления: Гомес – 90+5' / нет
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