Два клуба АПЛ проявляют интерес к Томасу Мюллеру

Два клуба чемпионата Англии проявляют интерес к нападающему «Баварии» Томасу Мюллеру, сообщает журналист Кристин Фальк в своём «твиттере».
По данным источника, интерес к Мюллеру проявляют «Эвертон» и «Ньюкасл».
Мюллер выступает за основную команду «Баварии» с 2007 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года. В составе мюнхенского клуба Мюллер — чемпион Германии (сезон-2009/2010, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020), обладатель Кубка (сезон-2009/2010, 2012/2013, 2013/2014, 2015/2016, 2018/2019, 2019/2020) и Суперкубка (2010, 2012, 2016, 2017, 2018, 2020) и победитель Лиги чемпионов (сезон-2012/2013, 2019/2020).
В нынешнем сезоне чемпионата Германии Мюллер принял участие в 20 матчах, в которых записал в свой актив 6 голов и сделал 16 результативных передач.
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