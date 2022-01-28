Наставник сборной Эквадора высказался о скандальном судействе в матче с Бразилией

Главный тренер сборной Эквадора Густаво Альфаро высказался о судействе в матче 15-го тура отборочного этапа ЧМ-2022 с Бразилией. По ходу встречи арбитр отметил два пенальти в ворота Бразилии и дважды отменил красную карточку голкиперу Алисону Бекеру.

«Мы явно шокированы развитием матча и странностью того, что произошло. Я думаю, что, к сожалению, VAR убивает суть футбола. Мы чувствуем, что у нас отняли шансы на историческую победу страны. Несмотря на все эти невзгоды, мы никогда не теряли надежды, и это то, что поддерживает нас. Единственное, чего я хочу, — это справедливости, я хочу, чтобы всё решалось на поле. Эквадор играл за шанс попасть на чемпионат мира, мы чувствуем, что будем продолжать бороться, как бы ни было тяжело, сколько бы нам ни пришлось сражаться, с кем бы нам ни пришлось драться», — приводит слова Альфаро Metroecuador.

Сборная Бразилии осталась на первом месте в турнирной таблице, набрав 36 очков. Сборная Эквадора, в свою очередь, занимает третье место, записав в свой актив 24 очка.