Сборная Аргентины без Месси обыграла в гостях Чили в отборе ЧМ-2022

Завершился матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года, в котором национальная команда Чили принимала сборную Аргентины. Встреча прошла в Сантьяго (Чили) на стадионе «Насьональ — Хулио Мартинес Праданос» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
Все голы были забиты в первом тайме. На 9-й минуте Анхель Ди Мария вывел сборную Аргентины вперёд. На 20-й минуте Бен Бреретон восстановил равновесие. На 34-й минуте Лаутаро Мартинес забил второй гол гостей, ставший победным в матче.
За аргентинцев в этой встрече не играл из-за коронавируса Лионель Месси.
Сборная Аргентины, в активе которой стало 32 очка после 14 встреч, занимает второе место в турнирной таблице, на четыре балла отставая от лидирующих бразильцев.
Национальная команда Чили, набравшая по итогам 15 матчей 16 очков, идёт седьмой.
В следующем туре сборная Чили 1 февраля в гостях встретится с Боливией, а Аргентина 2 февраля дома проведёт матч с Колумбией.
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