Сборные Канады, США и Мексики одержали очередные победы в отборе ЧМ-2022

Завершились очередные матчи отборочного турнира чемпионата мира по футболу в зоне КОНКАКАФ.



Сборная Канады со счётом 2:0 в гостях обыграла национальную команду Гондураса. На 10-й минуте был зафиксирован автогол, а на 73-й минуте Джонатан Дэвид закрепил преимущество гостей.

Мексика на выезде одержала волевую победу над Ямайкой — 2:1. На 50-й минуте Дэниел Джонсон вывел хозяев вперёд, но с 81-й по 83-й минуты мексиканцы переломили ход игры. Отличились Энри Мартин и Эрнесто Вега. Весь второй тайм ямайцы играли в меньшинстве после удаления Дэмиона Лоу.

Сборная США дома с минимальным счётом переиграла Сальвадор — 1:0. Автором победного мяча стал на 52-й минуте Энтони Робинсон.

Канадцы, набрав 19 очков в 9 матах, возглавляют турнирную таблицу. Далее идут США (18) и Мексика (17).