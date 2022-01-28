Сборные Канады, США и Мексики одержали очередные победы в отборе ЧМ-2022

Завершились очередные матчи отборочного турнира чемпионата мира по футболу в зоне КОНКАКАФ.
Сборная Канады со счётом 2:0 в гостях обыграла национальную команду Гондураса. На 10-й минуте был зафиксирован автогол, а на 73-й минуте Джонатан Дэвид закрепил преимущество гостей.
Мексика на выезде одержала волевую победу над Ямайкой — 2:1. На 50-й минуте Дэниел Джонсон вывел хозяев вперёд, но с 81-й по 83-й минуты мексиканцы переломили ход игры. Отличились Энри Мартин и Эрнесто Вега. Весь второй тайм ямайцы играли в меньшинстве после удаления Дэмиона Лоу.
Сборная США дома с минимальным счётом переиграла Сальвадор — 1:0. Автором победного мяча стал на 52-й минуте Энтони Робинсон.
Канадцы, набрав 19 очков в 9 матах, возглавляют турнирную таблицу. Далее идут США (18) и Мексика (17).
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