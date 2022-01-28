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Сборные Канады, США и Мексики одержали очередные победы в отборе ЧМ-2022

Сборные Канады, США и Мексики одержали очередные победы в отборе ЧМ-2022
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Завершились очередные матчи отборочного турнира чемпионата мира по футболу в зоне КОНКАКАФ.

Сборная Канады со счётом 2:0 в гостях обыграла национальную команду Гондураса. На 10-й минуте был зафиксирован автогол, а на 73-й минуте Джонатан Дэвид закрепил преимущество гостей.

ЧМ-2022 - Северная Америка. 3-й раунд. 9-й тур
28 января 2022, пятница. 04:05 МСК
Гондурас
Окончен
0 : 2
Канада
0:1 Мальдонадо – 10' (автогол)   0:2 Дэвид – 73'

Мексика на выезде одержала волевую победу над Ямайкой — 2:1. На 50-й минуте Дэниел Джонсон вывел хозяев вперёд, но с 81-й по 83-й минуты мексиканцы переломили ход игры. Отличились Энри Мартин и Эрнесто Вега. Весь второй тайм ямайцы играли в меньшинстве после удаления Дэмиона Лоу.

ЧМ-2022 - Северная Америка. 3-й раунд. 9-й тур
28 января 2022, пятница. 03:00 МСК
Ямайка
Окончен
1 : 2
Мексика
1:0 Джонсон – 50'   1:1 Мартин – 81'   1:2 Вега – 83'
Удаления: Лоу – 45+2' / нет

Сборная США дома с минимальным счётом переиграла Сальвадор — 1:0. Автором победного мяча стал на 52-й минуте Энтони Робинсон.

ЧМ-2022 - Северная Америка. 3-й раунд. 9-й тур
28 января 2022, пятница. 03:00 МСК
США
Окончен
1 : 0
Сальвадор
1:0 Робинсон – 52'

Канадцы, набрав 19 очков в 9 матах, возглавляют турнирную таблицу. Далее идут США (18) и Мексика (17).

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