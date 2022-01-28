На звание лучшего тренера АПЛ в январе претендуют Гвардиола, Клопп и ещё два специалиста

Объявлены имена претендентов на приз лучшему тренеру января в английской Премьер-лиге. Список номинантов на награду пресс-служба АПЛ опубликовала на официальном сайте лиги.



На награду номинированы четыре специалиста, которые привели свои команды к впечатляющим результатам в январе. Ими стали главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп, рулевой «Вулверхэмптона» Бруну Лаже и возглавляющий «Норвич Сити» Дин Смит.



«Манчестер Сити» начал месяц с побед над «Арсеналом» и «Челси», увеличив свою победную серию до 12 матчей, после чего лидеры сыграли вничью с «Саутгемптоном».



Команда Клоппа начала январь с ничьей с «Челси», а затем выиграла у «Брентфорда» и «Кристал Пэлас».



Лаже привел «Вулверхэмптон» к победе во всех трёх матчах месяца, в том числе над «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.



Смит сумел вывести «Норвич» из зоны вылета: после поражения от «Вест Хэма» его подопечные выиграли два матча кряду, победив «Эвертон» и «Уотфорд».



Голосование продлится до 31 января. В нём участвуют болельщики и эксперты. Победителя назовут на следующей неделе.