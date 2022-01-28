Новый тренер «Халла» Шота Арвеладзе вспомнил, как в 6 лет попал на матч «Ливерпуля»

Грузинский специалист Шота Арвеладзе поделился впечатлениями от своего назначения на пост главного тренера британской команды «Халл Сити», выступающей во втором по силе дивизионе Англии.



«Хочу сказать спасибо всем, кто предоставил мне эту возможность. Каждый, кто находится в сфере футбола, хочет быть в Англии. Я очень счастлив, а моя семья сейчас очень мной гордится. С нетерпением жду первого контакта, первой встречи, первого матча здесь.



Что меня привлекло в этом предложении? Англия, её футбол, её люди. Здесь на футбол дедушки ходят со своими внуками. Они идут на футбол, начиная от низших лиг. Я вырос в Грузии в советское время. Впервые попал на футбол в шестилетнем возрасте вместе со своим братом. Мы пошли вместе с отцом и дедушкой. «Динамо» играло с «Ливерпулем». Это был 1979-й год. Мы тогда победили со счётом 3:0.



Я очень мотивирован и жажду показать, что «Халл» может добиться успеха с этими качественными ребятами, с молодыми талантами, которые у нас есть. Здорово, что игра с «Суонси» состоится уже совсем скоро. Мы постараемся сделать всё возможное, чтобы показывать действительно хороший футбол, атакующий футбол. Главной целью всегда будет победа.



Болельщики должны прийти и поболеть за клуб, который они любят, за наших ребят. У нас отличные игроки, за которыми приятно наблюдать. Давайте делать это вместе, давайте болеть вместе и давайте побеждать вместе», — сказал Арвеладзе в интервью официальному сайту клуба.



Арвеладзе не первый специалист с постсоветского пространства, возглавивший «Халл Сити». Ранее с этой командой работал бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий.

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