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Экс-футболист «Зенита» Соловьёв продолжит карьеру в узбекском «Насафе»

Экс-футболист «Зенита» Соловьёв продолжит карьеру в узбекском «Насафе»
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Бывший полузащитник «Зенита» и других российских клубов Иван Соловьёв продолжит карьеру в узбекском футбольном клубе «Насаф». Стороны подписали контракт сроком на один год, информирует клубная пресс-служба.

Отметим, 28-летний россиянин присоединился к «Насафу» на правах свободного агента. До этого он выступал за другой клуб из Узбекистана – «Навбахор».

В России Соловьёв играл за «Сочи», «Факел», «Динамо» Москва, «Динамо» Санкт-Петербург, «Зенит» и «Амкар».

Соловьёв перешёл в «Зенит» в 2013 году из московского «Динамо» с большим скандалом, неожиданно для многих подписав предварительный договор с сине-бело-голубыми. За три года в «Зените» Соловьёв провёл 4 матча за основную команду, 23 — за молодёжную и 4 — за «Зенит-2». В одном из интервью игрок отметил, что «освободился из золотой клетки», уйдя из петербургского клуба.

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