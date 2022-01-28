Полузащитник «Нижнего Новгорода» Александр Сапета на правах аренды перешёл в краснодарскую «Кубань», сообщает пресс-служба нижегородцев.



«Я не прощаюсь, но хочу поблагодарить своих товарищей, болельщиков, город, клуб, руководство за совместную работу! С «Нижним Новгородом» пройден немалый путь и достигнута заветная цель. Я делал всё, что было в моих силах, и всегда старался выполнять то, что обещал.



Этот клуб мне очень дорог, но футбольная жизнь складывается так, что теперь буду играть за другую команду. Спасибо всем, кто верил в нас и поддерживал! Желаю успехов команде! А болельщикам быть всегда вместе и до конца!» — сказал Сапета.



В «Нижнем Новгороде» Сапета — с сентября 2018 года. В рамках российских первенств футболист провёл за клуб 90 матчей и забил 11 мячей.

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