33-летний экс-игрок «Локомотива» Кайседо перейдёт в «Интер» на правах аренды

Нападающий «Дженоа» Фелипе Кайседо продолжит карьеру в «Интере», сообщает спортивный журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере». Миланский клуб договорился об аренде 33-летнего форварда до конца нынешнего сезона.



33-летний Кайседо полгода назад обошёлся итальянскому клубу в € 2 млн, уплаченных «Лацио». В шести матчах Серии А футболист забил гол и отдал три результативные передачи. Напомним, с 2011 по 2014 год Кайседо был игроком московского «Локомотива».



Наставник «Интера» Симоне Индзаги, который работал с Кайседо в «Лацио», планирует заменить нападающим Хоакина Корреа, который выбыл как минимум на месяц из-за повреждения. В следующем месяце «Интеру» предстоят матчи с «Миланом» и «Ливерпулем», поэтому клуб хочет предоставить для главного тренера больше возможностей.

Новость по теме «Интер» заинтересован в подписании бывшего нападающего «Локомотива»