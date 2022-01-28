33-летний экс-игрок «Локомотива» Кайседо перейдёт в «Интер» на правах аренды

Нападающий «Дженоа» Фелипе Кайседо продолжит карьеру в «Интере», сообщает спортивный журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере». Миланский клуб договорился об аренде 33-летнего форварда до конца нынешнего сезона.
33-летний Кайседо полгода назад обошёлся итальянскому клубу в € 2 млн, уплаченных «Лацио». В шести матчах Серии А футболист забил гол и отдал три результативные передачи. Напомним, с 2011 по 2014 год Кайседо был игроком московского «Локомотива».
Наставник «Интера» Симоне Индзаги, который работал с Кайседо в «Лацио», планирует заменить нападающим Хоакина Корреа, который выбыл как минимум на месяц из-за повреждения. В следующем месяце «Интеру» предстоят матчи с «Миланом» и «Ливерпулем», поэтому клуб хочет предоставить для главного тренера больше возможностей.
- 28 января 2022
-
11:00
-
10:39
-
10:39
-
10:08
-
09:58
-
09:43
-
09:38
-
09:10
-
08:48
-
08:30
-
07:29
-
07:05
-
06:49
-
06:28
-
05:16
-
04:53
-
04:34
-
04:20
-
04:02
-
02:12
-
01:32
-
01:14
-
00:58
-
00:52
-
00:46
-
00:38
-
00:15
-
00:04
-
00:01
- 27 января 2022
-
23:57
-
23:47
-
23:41
-
23:37
-
23:14
-
22:55