Нападающий «Аль-Ахли» Артём Сердюк сравнил жизнь в России и Бахрейне
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Бывший нападающий «Балтики», «Факела» и «Чайки» Артём Сердюк, который недавно перешёл в «Аль-Ахли» из Манамы, сравнил жизнь в России и Бахрейне.
«Живу здесь на 29-м этаже небоскрёба. Дали машину, чтобы добираться на тренировки и игры. Готовлю сам, но очень многие заказывают еду на дом через приложения, я так тоже делаю. Но без английского тяжеловато.
Цены здесь высокие, если сравнивать с Россией. Даже спортивные вещи дороже в 4-5 раз. Конечно, мне предложили зарплату больше, чем в Таджикистане, но жить здесь всё равно дорого. Средняя зарплата по Бахрейну — около 800-1000 долларов. Многие местные футболисты работают утром — кто в паспортном столе, кто в полиции — а вечером тренируются», — приводит слова Сердюка «Спорт-экспресс».
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