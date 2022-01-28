Хендрикс: не чувствую, что в «Спартаке» у меня действительно был шанс проявить себя

Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс, перешедший в «Фейеноорд» на правах аренды, заявил, что не жалеет о пребывании в московском клубе.
«Я до сих пор не жалею, что сделал тогда такой выбор. Просто в спортивном плане, к сожалению, не сложилось. Не чувствую, что в «Спартаке» у меня действительно был шанс проявить себя.
Жизнь в Москве была прекрасной, всё шло хорошо. Я возвращаюсь в Нидерланды не с опущенными руками», — приводит слвова Хендрикса NOS.
Хендрикс стал игроком «Спартака» в январе 2021 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в восьми матчах Российской Премьер-Лиги, в которых не отметился результативными действиями. Соглашение Хендрикса с российским клубом истекает в 2024 году.
Хендрикс — воспитанник ПСВ, он находился в структуре клуба с 2004 года. В 2016 году Йоррит дебютировал за сборную Нидерландов. За национальную команду провёл один матч и результативными действиями также не отметился.
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