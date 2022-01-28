Кофрие — об удалениях: необязательные, особенно против «Сочи». Жаль, пропущу дерби с ЦСКА

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие поделился мнением о большом количестве удалений.
«В матче с «Наполи» я мог избежать первой жёлтой карточки. Что касается второй, то, полагаю, фол был необходим, потому что Осимхен убегал к воротам и получал явную возможность забить гол. Можно сказать, я пожертвовал собой ради команды. А вот два удаления в чемпионате были необязательными. Особенно в матче с «Сочи».
Мне всегда хочется побеждать, в том числе в единоборствах. Пусть уже заканчивалось компенсированное время, старался не допустить третьего пропущенного гола. К тому же соперник усилил красивым падением впечатление. Так или иначе, таких моментов надо избегать, а на ошибках учатся. Это игровой эпизод, но очень жаль, что пропущу дерби с ЦСКА», — цитирует Кофрие Bobsoccer.
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