Кофрие — об удалениях: необязательные, особенно против «Сочи». Жаль, пропущу дерби с ЦСКА

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие поделился мнением о большом количестве удалений.



«В матче с «Наполи» я мог избежать первой жёлтой карточки. Что касается второй, то, полагаю, фол был необходим, потому что Осимхен убегал к воротам и получал явную возможность забить гол. Можно сказать, я пожертвовал собой ради команды. А вот два удаления в чемпионате были необязательными. Особенно в матче с «Сочи».



Мне всегда хочется побеждать, в том числе в единоборствах. Пусть уже заканчивалось компенсированное время, старался не допустить третьего пропущенного гола. К тому же соперник усилил красивым падением впечатление. Так или иначе, таких моментов надо избегать, а на ошибках учатся. Это игровой эпизод, но очень жаль, что пропущу дерби с ЦСКА», — цитирует Кофрие Bobsoccer.

Новость по теме Кофрие получил третью красную карточку в сезоне и пропустит дерби с ЦСКА