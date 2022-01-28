«Спартак» первым в РПЛ создал клубный фан-токен

«Спартак» объявил о сотрудничестве с крупнейшей блокчейн-платформой в индустрии спорта и развлечений Socios и анонсировал запуск фан-токена $FCSM. Красно-белые стали первым клубом в России, у которого будет свой цифровой актив, способный вывести общение фанатов с командой на новый уровень.
«Сегодня у «Спартака» около 17 миллионов болельщиков по всему миру. $FCSM поможет этой большой аудитории влиять на жизнь красно-белых как никогда прежде.
Болельщики смогут участвовать в принятии самых важных маркетинговых решений, будут получать эксклюзивные скидки и специальные предложения, а ещё получат возможность заработать уникальные призы — например, VIP-билеты или игровые майки с автографами футболистов.
Благодаря приложению Socios болельщики со всего мира смогут общаться между собой и соревноваться в играх или квизах, получая реальные либо цифровые награды и преимущества.
Помимо «Спартака», с Socios сотрудничает уже более ста спортивных организаций из 25 стран, среди которых такие футбольные клубы, как «Барселона», «ПСЖ», «Манчестер Сити», «Ювентус», «Интер» и «Арсенал», а также клубы НБА, НХЛ и НФЛ», — сообщает официальный сайт «Спартака».
- 28 января 2022
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