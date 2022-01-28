Тренер «Крыльев» Булатов — о Соболеве: для меня он не симулянт. Нормальный нападающий

Тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов поделился мнением о нападающем «Спартака» Александре Соболеве.
«Для меня Соболев не симулянт. Нормальный нападающий. Просачивались данные по его контракту — а вокруг «Спартака» всегда много людей, которые чуть что начинают клевать. Дал бы Соболеву совет в духе «Собачьего сердца»: не читайте комментариев в интернете. Занимайтесь своим делом.
А по поводу падений — это часть игры, работы футболиста. Надо делать всё, чтобы победить — значит, будем. Говорю игрокам атаки «Крыльев»: «Если вы нашли момент и к вам катятся — найдите правильный момент для контакта». Это тоже искусство — упасть и заработать голевой шанс для своей команды.
А показывать вратарю, что уходишь вправо, а сам влево, честно? Нападающий входит в штрафную, чтобы сделать всё возможное ради гола. Катится под меня игрок — ну извини, нельзя катиться, тут я стою, ты меня сбиваешь», — цитирует Булатова Sport24.
- 28 января 2022
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