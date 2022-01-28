Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Крыльев» Булатов — о Соболеве: для меня он не симулянт. Нормальный нападающий

Тренер «Крыльев» Булатов — о Соболеве: для меня он не симулянт. Нормальный нападающий
Комментарии

Тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов поделился мнением о нападающем «Спартака» Александре Соболеве.

«Для меня Соболев не симулянт. Нормальный нападающий. Просачивались данные по его контракту — а вокруг «Спартака» всегда много людей, которые чуть что начинают клевать. Дал бы Соболеву совет в духе «Собачьего сердца»: не читайте комментариев в интернете. Занимайтесь своим делом.

А по поводу падений — это часть игры, работы футболиста. Надо делать всё, чтобы победить — значит, будем. Говорю игрокам атаки «Крыльев»: «Если вы нашли момент и к вам катятся — найдите правильный момент для контакта». Это тоже искусство — упасть и заработать голевой шанс для своей команды.

А показывать вратарю, что уходишь вправо, а сам влево, честно? Нападающий входит в штрафную, чтобы сделать всё возможное ради гола. Катится под меня игрок — ну извини, нельзя катиться, тут я стою, ты меня сбиваешь», — цитирует Булатова Sport24.

Новость по теме
Соболев заявил, что не боится конкуренции с Николсоном в «Спартаке»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022