«Низкий поступок, просто позор». Крыховяк — об уходе главного тренера сборной Польши

Полузащитник «Краснодара» и сборной Польши Гжегож Крыховяк рассказал, как отреагировал на неожиданный уход главного тренера Паулу Соузы из национальной команды.

«Очень низкий поступок Паулу Соузы, очень. Это решение оставит отвращение на долгие годы. Это просто позор. Мне кажется, в итоге многие игроки сборной были рады, что Соуза ушёл. У нас не было с ним такого контакта, который должен быть. Это было видно, это читалось. Его уход сыграет в пользу сборной Польши», — приводит слова Крыховяка Interia.pl.

Напомним, Паулу Соуза внезапно решил покинуть сборную Польши и возглавил бразильский «Фламенго».

24 марта сборная Польши сыграет со сборной России в полуфинале стыковых матчей за выход на чемпионат мира 2022 года.