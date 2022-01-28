Крыховяк назвал идеального кандидата на пост тренера сборной Польши

Полузащитник «Краснодара» и сборной Польши Гжегож Крыховяк назвал идеального кандидата на пост наставника национальной команды.

«Кто должен быть главным тренером сборной Польши? Это решение примет президент Польского футбольного союза.

Я понимаю, что до матча с Россией осталось очень мало времени. Новый тренер будет иметь здесь решающее значение в стыковых матчах отбора на чемпионат мира, поэтому важно, чтобы он как можно скорее адаптировался в сборной. Адам Навалка, который знает команду и игроков, был бы на несколько шагов впереди того, у кого нет опыта в сборной. Однако это только мнение, я не принимаю решения.

Футболисты сборной поддерживают кандидатуру Навалки? Уверен, что большинство игроков хотели бы видеть именно его. Мы помним продуктивность совместной работы с Навалкой. У каждого тренера случается провал, после которого лучше уходить, но это не значит, что мы имеем дело с плохим тренером. Это суть футбола.

После поражений и побед Навалка всегда был с нами на связи. Он звонил, писал, всё время был с нами. Что касается контакта с игроками, Навалка был лучшим в этом плане, и это ключевой момент. Тренировок будет мало, поэтому диалог, понимание – это крепкий фундамент для игры национальной команды. Каждому новому тренеру в сборной требуется несколько месяцев, чтобы его система игры заработала, и это нужно учитывать. Глядя на нашу нынешнюю ситуацию, эти несколько месяцев могут стать критическими. Можно поискать и другие варианты, но Навалка — лучший кандидат.

Знаю ли я Шевченко? Мы совсем не знаем друг друга», — приводит слова Крыховяка Interia.pl.