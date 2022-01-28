Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Крыховяк назвал идеального кандидата на пост тренера сборной Польши

Крыховяк назвал идеального кандидата на пост тренера сборной Польши
Комментарии

Полузащитник «Краснодара» и сборной Польши Гжегож Крыховяк назвал идеального кандидата на пост наставника национальной команды.

«Кто должен быть главным тренером сборной Польши? Это решение примет президент Польского футбольного союза.

Я понимаю, что до матча с Россией осталось очень мало времени. Новый тренер будет иметь здесь решающее значение в стыковых матчах отбора на чемпионат мира, поэтому важно, чтобы он как можно скорее адаптировался в сборной. Адам Навалка, который знает команду и игроков, был бы на несколько шагов впереди того, у кого нет опыта в сборной. Однако это только мнение, я не принимаю решения.

Футболисты сборной поддерживают кандидатуру Навалки? Уверен, что большинство игроков хотели бы видеть именно его. Мы помним продуктивность совместной работы с Навалкой. У каждого тренера случается провал, после которого лучше уходить, но это не значит, что мы имеем дело с плохим тренером. Это суть футбола.

После поражений и побед Навалка всегда был с нами на связи. Он звонил, писал, всё время был с нами. Что касается контакта с игроками, Навалка был лучшим в этом плане, и это ключевой момент. Тренировок будет мало, поэтому диалог, понимание – это крепкий фундамент для игры национальной команды. Каждому новому тренеру в сборной требуется несколько месяцев, чтобы его система игры заработала, и это нужно учитывать. Глядя на нашу нынешнюю ситуацию, эти несколько месяцев могут стать критическими. Можно поискать и другие варианты, но Навалка — лучший кандидат.

Знаю ли я Шевченко? Мы совсем не знаем друг друга», — приводит слова Крыховяка Interia.pl.

Новость по теме
«Низкий поступок, просто позор». Крыховяк — об уходе главного тренера сборной Польши
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022