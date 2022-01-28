«Ювентус» объявил о приезде Влаховича на медосмотр перед трансфером

«Ювентус» на своём официальном сайте объявил о прибытии нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича на медицинское обследование. Пройдя его, футболист сможет подписать контракт с туринским клубом.

Ранее СМИ сообщали, что все детали сделки уже согласованы. Сумма перехода — € 75 млн. Зарплата игрока составит € 7 млн. Влахович пройдёт медицинское обследование и в ближайшее время заключит долгосрочный контракт с туринцами. Также стало известно, что Влаховичу начали поступать угрозы от болельщиков «фиалок» на фоне слухов о его переходе в «Ювентус».



Влахович стал игроком итальянского клуба в 2018 году, перейдя в команду из сербского «Партизана». В нынешнем сезоне в 21 матче итальянской Серии А Душан забил 17 голов и отдал четыре результативные передачи. Также на счету футболиста три гола в трёх матчах Кубка страны. Контракт Влаховича с флорентийским клубом истекает в 2023 году.