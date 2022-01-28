«Мемориал Черенкова» и ещё более 20 турниров организует фонд «Пас в будущее»

В 2022 году фонд развития детско-юношеского футбола «Пас в будущее» проведет 26 всероссийских детских турниров для ребят 2009-2015 года рождения, информационным партнером которых по традиции выступит «Чемпионата». Уже в феврале в столичном манеже «Чертаново» Москве пройдут Мемориал М. В. Горы для футболистов 2014 года рождения и «Кубок защитника Отчества» среди игроков 2011 г.р., а в манеже «Спартака» ребята 2012 г.р. разыграют награды Мемориала Федора Черенкова.

До конца года юных футболистов ожидают турниры на призы Льва Яшина, Олега Романцева, Рината Дасаева, Николая Писарева, Игоря Чугайнова, отборочные турниры «Кубка Игоря Колыванова» и множество других интересных соревнований. А в сентябре Саранск примет участников традиционного детского футбольного фестиваля «Чемпионата», который состоится уже в четвёртый раз. Финалы этого турнира пройдут на главном поле стадиона, принимавшего матчи ЧМ-2018, «Мордовия Арене».

Принять участие в соревнованиях могут все желающие воспитанники спортивных школ.

Узнать подробности и зарегистрироваться на турниры можно по телефону +7 (915) 519-25-38. Полное расписание турниров — на сайте фонда «Пас в будущее».