Салихова заявила, что в трансфере Мозеса в «Спартак» нет заслуги Газизова

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, раскрыла некоторые детали трансфера Виктора Мозеса в московский клуб.

«Кто привёл Мозеса? Конечно, не Газизов. Позвоните ему и попросите перечислить защитников «Интера» и в том числе защитников «Интера» в аренде. Он вам хоть кого-то он назовёт? Нет, конечно.

Он всё пытался привести игроков из «Тоттенхэма», «Атлетико», «Байера», «Наполи». Мы ему говорили, что это не наш путь, что мы не хотим 32-летних футболистов. Тот же Серж Орье — у него закончился контракт, и он вроде никуда не перешёл. То есть он хотел ненужных игроков, потому что хотел прославиться. Говорил, что хочет прославиться и привести кого-то такого, чтобы все удивились и сказали: «Вау!».

Когда я давала ему список игроков, готовых на трансферы, по некоторым уже даже были договорённости, он их все браковал и не смотрел. Ему дали кандидатуру Мозеса. Он заявил: «Мы же не петрушки, дайте нам самим посмотреть». Я говорю: «Какой смотреть? Уже 10 туров прошло! Мозес был свободен с января». Если бы мы привезли его с 1 августа, у «Спартака» был бы гораздо больший отрыв, обогнали бы «Зенит». К 11-му туру Газизов, можно сказать, сдался мне, потому что сам он провалил все трансферы, ничего не смог», — сказала Салихова в эфире программы «Есть тема» на «Матч ТВ».