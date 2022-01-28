Салихова заявила, что в трансфере Мозеса в «Спартак» нет заслуги Газизова

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, раскрыла некоторые детали трансфера Виктора Мозеса в московский клуб.
«Кто привёл Мозеса? Конечно, не Газизов. Позвоните ему и попросите перечислить защитников «Интера» и в том числе защитников «Интера» в аренде. Он вам хоть кого-то он назовёт? Нет, конечно.
Он всё пытался привести игроков из «Тоттенхэма», «Атлетико», «Байера», «Наполи». Мы ему говорили, что это не наш путь, что мы не хотим 32-летних футболистов. Тот же Серж Орье — у него закончился контракт, и он вроде никуда не перешёл. То есть он хотел ненужных игроков, потому что хотел прославиться. Говорил, что хочет прославиться и привести кого-то такого, чтобы все удивились и сказали: «Вау!».
Когда я давала ему список игроков, готовых на трансферы, по некоторым уже даже были договорённости, он их все браковал и не смотрел. Ему дали кандидатуру Мозеса. Он заявил: «Мы же не петрушки, дайте нам самим посмотреть». Я говорю: «Какой смотреть? Уже 10 туров прошло! Мозес был свободен с января». Если бы мы привезли его с 1 августа, у «Спартака» был бы гораздо больший отрыв, обогнали бы «Зенит». К 11-му туру Газизов, можно сказать, сдался мне, потому что сам он провалил все трансферы, ничего не смог», — сказала Салихова в эфире программы «Есть тема» на «Матч ТВ».
- 28 января 2022
-
15:27
-
15:13
-
15:07
-
14:49
-
14:47
-
14:40
-
14:20
-
14:00
-
13:57
-
13:51
-
13:36
-
13:21
-
13:08
-
12:57
-
12:51
-
12:43
-
11:53
-
11:45
-
11:37
-
11:34
-
11:32
-
11:21
-
11:00
-
10:39
-
10:39
-
10:08
-
09:58
-
09:43
-
09:38
-
09:10
-
08:48
-
08:30
-
07:29
-
07:05
-
06:49