Оздоев: переговоры с «Зенитом» идут. Выберу то, что пойдёт на пользу моей семье
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Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал, что ведёт переговоры с клубом о продлении контракта.
«Переговоры с «Зенитом» идут, думаю, в ближайшее время определюсь со своим будущим. Думаю, всё закончится так, как должно закончиться, как предначертано судьбой. Выбор всегда остаётся за человеком. Я сделаю тот выбор, который в первую очередь пойдёт на пользу моей семье, чтобы моим близким было комфортно. Я уже зрелый, состоявшийся футболист, поэтому сейчас мне хочется, чтобы нас всех всё устроило», — цитирует Оздоева Bobsoccer.
Ранее гол полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева в ворота «Челси» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов (3:3) стал лучшим в первой части сезона по версии болельщиков санкт-петербургской команды.
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