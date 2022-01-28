Оздоев: переговоры с «Зенитом» идут. Выберу то, что пойдёт на пользу моей семье

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал, что ведёт переговоры с клубом о продлении контракта.



«Переговоры с «Зенитом» идут, думаю, в ближайшее время определюсь со своим будущим. Думаю, всё закончится так, как должно закончиться, как предначертано судьбой. Выбор всегда остаётся за человеком. Я сделаю тот выбор, который в первую очередь пойдёт на пользу моей семье, чтобы моим близким было комфортно. Я уже зрелый, состоявшийся футболист, поэтому сейчас мне хочется, чтобы нас всех всё устроило», — цитирует Оздоева Bobsoccer.



Ранее гол полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева в ворота «Челси» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов (3:3) стал лучшим в первой части сезона по версии болельщиков санкт-петербургской команды.

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