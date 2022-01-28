Гончаренко: об увольнении из «Краснодара» узнал на сайте клуба

Экс-наставник «Краснодара» Виктор Гончаренко заявил, что об увольнении с тренерского мостика «быков» узнал, прочитав новость на официальном сайте команды.
«Я не вижу, за что мне должно быть стыдно. Я не делал ничего такого: никуда не пропадал, номер телефона не менял. У меня всегда работают и белорусский, и российский телефоны.
«Краснодар» даже не поблагодарил меня на сайте за совместную работу? Я попробую закрыть эту тему. Мои амбиции немножко меньше того, что сделал Галицкий. Человек столько сделал для футбола, что у меня язык вообще не поворачивается что-то плохое говорить в его сторону. В «Краснодаре» столько всего сделано для футбола, настолько всё щепетильно — стадион, база, академия – что ничего плохого язык не поворачивается говорить.
Знал ли я о расторжении контракта? Нет. Прочитал на сайте. Просто открыл интернет и увидел новость о своём увольнении? Да», — сказал Гончаренко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Напомним, 5 января руководство «Краснодара» приняло решение отправить в отставку Гончаренко и двух его помощников – Василия Березуцкого и Александра Ермаковича.
- 28 января 2022
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