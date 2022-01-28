«Ростов» проиграл «Штутгарту» в товарищеском матче

«Ростов» встречался со «Штутгартом» в товарищеском матче. Игра проходила на поле «Футбольного центра Марбельи» в Испании. Она завершилась победой команды из Германии со счётом 2:1. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Карлосом Маркесом из Севильи.
Счёт был открыт на 18-й минуте. Полузащитник Данил Глебов воспользовался точной передачей нападающего Али Соу. После перерыва состав «Ростова» полностью поменялся. На 87-й минуте «Штутгарт» отыграл один мяч, а в компенсированное ко второму тайму время и вовсе вырвал победу.
Напомним, «Ростов» прилетел на сборы в Испанию 14 января. Команда Виталия Кафанова будет готовиться здесь к возобновлению сезона в РПЛ до 21 февраля.
27 февраля «Ростов» в рамках матча 19-го тура чемпионата России встретится с «Крыльями Советов» в гостях. После 18 матчей Российской Премьер-Лиги ростовчане занимают 14-ю строчку турнирной таблицы, набрав 18 очков.
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