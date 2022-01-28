«Горячее дерьмо быстро остывает». Гончаренко — об эмоциональном уезде из ЦСКА на неделю

Бывший главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко признался, что ему стыдно за свой эмоциональный отъезд из армейского клуба после поражения в матче с «Зенитом» (0:4). В июне 2020 года белорусский специалист в сердцах написал заявление об уходе и уехал из ЦСКА, но спустя неделю вернулся в клуб и продолжил работу.

«Мне на самом деле стыдно за то, что было в ЦСКА. Тот момент, когда я уехал на неделю. Горячее дерьмо очень быстро остывает. Через день я понял, что совершил глупость. К счастью, Роман Юрьевич Бабаев держал со мной связь и говорил: «Давай остынешь, а потом ещё пообщаемся с тобой».

Почему так долго возвращался? Наверное, на тот момент дерьмо ещё постепенно остывало. Потом я начал расценивать эту ситуацию, каково это по отношению к ребятам: приехал, уехал… Смотрю на Влашича, а он, наверное, думал: «Где ты был? Что с тобой было? Ну тебя нафиг!» За это неудобно, потому что ты всегда чувствуешь, как к тебе относятся ребята. До этого отъезда мне казалось, что у меня с игроками ЦСКА контакт был лучше, чем после этого. Осталось что-то такое незримое, за что мне стыдно было тогда и стыдно до сих пор», — сказал Гончаренко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».