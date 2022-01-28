«Спартак» объявил состав на первый матч под руководством Паоло Ваноли

«Спартак» определился со стартовым составом на первый товарищеский матч под руководством Паоло Ваноли. Красно-белые встретятся со «Слованом» из Братиславы (Словакия). Матч состоится сегодня, 28 января. Старт – в 16:00 мск. «Спартак» выставил следующий состав:



Селихов, Джикия, Литвинов, Кофрие, Классен, Денисов, Умяров, Мозес, Игнатов, Бакаев, Соболев.



Запасные: Свинов, Гуца, Гапонов, Айртон, Зобнин, Пруцев, Рассказов, Хлусевич, Николсон, Ларссон, Маркитесов.



Московский «Спартак» в 18 матчах набрал 23 очка и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). Подготовка команды к возобновлению сезона будет проведена в два этапа — с 17 по 29 января и с 1 по 12 февраля. Оба сбора «Спартака» пройдут на территории комплекса «Джебель-Али» в Дубае.

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