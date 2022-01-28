Газизов: я не за деньги, я за правду. А Зарему уже однажды уличили во лжи

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал слова Заремы Салиховой, супруги владельца красно-белых Леонида Федуна.



«Я уже не на кухне. Где факты? Где документы? Я давно в правовом поле с этой семьёй. Они, наверное, думали, что замолчу и убегу. Я не за деньги, я за правду. А Зарему уже однажды уличили во лжи. Это сделал Попов. Нормальные люди всё должны понимать уже давно. Я себя уважаю. Я действующее лицо», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Напомним, ранее девятый апелляционный арбитражный суд города Москвы удовлетворил требования акционера московского «Спартака», компании «Капитальные активы», по иску к бывшему генеральному директору Шамилю Газизову.



На пост генерального директора красно-белых его назначили летом 2020 года. Через несколько месяцев управленец покинул клуб, а затем вернулся в «Уфу» на аналогичную должность, где и работает по сей день.