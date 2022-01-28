Гончаренко — о «Краснодаре»: людей в коридоре не увольняют

Бывший главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко высказался по поводу увольнения из структуры «быков» своего бывшего ассистента Руслана Зубика.

«Повлияло ли увольнение Зубика на мои отношения с «Краснодаром»? Мне сложно сказать. Но людей не увольняют в коридоре. Допустим, каким образом это происходит в ЦСКА. Роман Юрьевич Бабаев вызывает и говорит: «Мы решили прекратить сотрудничество по таким-то причинам». А увольнять человека в коридоре… Я считаю, что это как-то неправильно.

Зубика уволили в коридоре? Да, сразу после одного из матчей. Почему – я не понял», — сказал Виктор Гончаренко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, 5 января руководство «Краснодара» приняло решение отправить в отставку Гончаренко и двух его помощников – Василия Березуцкого и Александра Ермаковича.