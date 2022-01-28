Далер Кузяев назвал самое необычное место, в котором он проходил предсезонную подготовку

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев назвал самое необычное место, в котором он проводил тренировочные сборы.
«Зимой, когда я играл во второй лиге, в Карелии, у нас были сборы в Ленобласти, не помню, где именно. Конечно, они сильно отличались от нынешних. Бегали кроссы по снегу, тренировались в зале — даже не на искусственном покрытии, а на деревянном полу. Тогда таких условий у команды не было, какими сейчас обладает «Зенит». Но это были очень запоминающиеся сборы, когда мы тренировались без мяча, без футбольного поля!
Не очень большой минус, от -5 до -10, но я помню, что снега было полно. И ещё одна история из второй лиги. Я играл за «Карелию», мы базировались в Санкт-Петербурге. Был выезд в Мурманск. На тот момент клуб испытывал небольшие финансовые трудности, и мы поехали из Петербурга в Мурманск на автобусе. Добирались ровно сутки», — цитирует Кузяева пресс-служба «Зенита».
- 28 января 2022
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