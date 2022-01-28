Кузяев: у «Зенита» каждый год цели одни и те же. Должны выиграть чемпионат и Кубок России

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев назвал цели на остаток сезона-2021/2022.



«У «Зенита» каждый год цели одни и те же. Мы должны выиграть чемпионат и Кубок России, учитывая то, что в прошлом году так рано вылетели, когда проиграли дома «Арсеналу». Постараемся сейчас это исправить, настрой, как обычно, самый боевой. Конечно, в Лиге Европы мы не фавориты, но всё возможно, нужно стремиться пройти как можно дальше и порадовать наших болельщиков.



Я спрашивал Дениса Черышева про «Бетис», он сказал, что в этом сезоне они очень хороши. Довольно крепкая команда, что видно по таблице Ла Лиги, где они идут третьими. Я посмотрел их состав, увидел, что у них сейчас очень много качественных исполнителей, которые играли в топовых клубах Европы. Так что соперник нам достался очень серьёзный, жребий был немного не в нашу сторону. И всё же я считаю, что с «Бетисом» можно играть — как и с любым соперником, сколь бы силён он ни был. При должной подготовке и настрое мы можем пройти его», — цитирует Кузяева пресс-служба «Зенита».

Новость по теме Далер Кузяев назвал самое необычное место, в котором он проходил предсезонную подготовку