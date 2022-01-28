Слуцкий оценил переход Кучаева в «Рубин»
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал аренду полузащитника ЦСКА Константина Кучаева.
«Кучаев? Давно его знаем. Определенный промежуток времени Костя очень ярко проявил себя в ЦСКА, поэтому мы очень надеемся, что и мы сможем ему помочь реанимировать его карьеру, и он нам сможет помочь решить наши турнирные задачи», — цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина» в «Телеграме».
Константин Кучаев выступает за ЦСКА в Российской Премьер-Лиге с сезона-2018/2019. За это время он провёл за московский клуб 85 матчей, в которых отметился шестью забитыми мячами и отдал шесть результативных передач.
«Рубин» арендовал 23-летнего российского футболиста до конца нынешнего сезона. У казанской команды будет право выкупа игрока.
Новость по темеКонстантин Кучаев присоединился к «Рубину» на сборах
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