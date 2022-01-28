Гол Иосифова претендует на звание лучшего в 20-м туре третьей лиги Испании

Полузащитник «Вильярреала Б» Никита Иосифов отличился забитым голом в матче 20-го тура третьей лиги Испании в ворота «Севильи Атлетико» (второй команды «Севильи»). Этот мяч претендует на звание лучшего гола в 20-м туре чемпионата.
Права на видео принадлежат Real Federación Española de Fútbol.
20-летний Иосифов перешёл в «Вильярреал» из «Локомотива» летом 2021 года. По данным Transfermarkt, cумма трансфера составила € 20 тыс.
В нынешнем сезоне российский полузащитник принял участие в 15 матчах за «Вильярреал Б», в которых забил пять голов и отдал голевую передачу. В двух матчах за первую команду «жёлтой субмарины» Иосифов отличился в одном матче.
Иосифов подписал контракт с испанской командой до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 1 млн.
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