Кварацхелия и Самошников вернутся в общую группу «Рубина» на следующем сборе

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, когда защитник Илья Самошников, а также полузащитники Оливер Абильгор и Хвича Кварацхелия вернутся в общую группу команды.

«Они будут на втором сборе. Кварацхелия и Самошников уже работают на поле с тренером по физподготовке и физиотерапевтами. Мы их просто физически доводим до общей группы. Абильгор приступит к беговой работе на этой неделе», — цитирует главного тренера «Рубина» пресс-служба команды в «Телеграме».



24-летний Самошников в нынешнем сезоне принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил гол.



25-летний Абильгор отличился один раз и отдал три голевые передачи в 15 матчах чемпионата России.



20-летний Кварацхелия в нынешнем сезоне в 15 матчах РПЛ забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.