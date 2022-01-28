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Кварацхелия и Самошников вернутся в общую группу «Рубина» на следующем сборе

Кварацхелия и Самошников вернутся в общую группу «Рубина» на следующем сборе
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, когда защитник Илья Самошников, а также полузащитники Оливер Абильгор и Хвича Кварацхелия вернутся в общую группу команды.

«Они будут на втором сборе. Кварацхелия и Самошников уже работают на поле с тренером по физподготовке и физиотерапевтами. Мы их просто физически доводим до общей группы. Абильгор приступит к беговой работе на этой неделе», — цитирует главного тренера «Рубина» пресс-служба команды в «Телеграме».

24-летний Самошников в нынешнем сезоне принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил гол.

25-летний Абильгор отличился один раз и отдал три голевые передачи в 15 матчах чемпионата России.

20-летний Кварацхелия в нынешнем сезоне в 15 матчах РПЛ забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

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