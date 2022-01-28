Фанаты «Рубина» назвали Fan ID законом, призванным уничтожить жалкие остатки прав и свобод

Болельщики казанского «Рубина» высказались против введения Fan ID.
«На сегодняшний день в медиасфере не утихают толки о введении очередного репрессивного закона, призванного уничтожить жалкие остатки прав и свобод современного футбольного болельщика. Вы все знаете, о чём идёт речь, и это наше официальное заявление.
Мы, активные фанаты казанского «Рубина», приняли однозначное и единогласное решение выразить протест абсурдной инициативе чиновников и отказываемся от оформления Fan ID (паспорта болельщика), а следовательно, и посещения любых спортивных мероприятий, для которых потребуется предоставление данной бумажки.
Являясь хранителями ценностей традиционной фанатской культуры, мы считаем недопустимым идти на поводу у людей, которые хотят превратить футбольный стадион в театр, где каждый неугодный властям болельщик может быть «забанен» на годы просто за то, что он не понравится условному стюарду или уполномоченному лицу.
Мы не единожды сталкивались с беспределом во всех его проявлениях за долгие годы существования движа. Fan ID призван не обеспечить безопасность зрителей, а упростить людям в погонах депортацию «неправильных» болельщиков за пределы стадионов России — никаких иллюзий на этот счёт у нас нет.
Мы любим «Рубин» всем сердцем, всегда поддерживаем команду и продолжим болеть за неё до конца, изыскивая любые доступные нам способы за пределами стадиона, пока закон о паспорте болельщика не будет предан забвению. Футбол для фанатов!» — говорится в заявлении объединения болельщиков «Рубина», опубликованном в «Инстаграме».
- 28 января 2022
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