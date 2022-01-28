Эмиль Бохинен в ближайшее время перейдёт в «Салернитану»

Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен скоро станет игроком итальянской «Салернитаны». Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, о трансфере будет объявлено в ближайшие дни. Ранее «Чемпионат» сообщал, что ЦСКА договорился с «Салернитаной» по аренде полузащитника.

Напомним, Бохинен — воспитанник «Стабека». На взрослом уровне полузащитник дебютировал за клуб в 2015 году. С тех пор Бохинен провёл 92 встречи в составе команды, забил 11 голов и отдал 10 результативных передач. Контракт игрока со «Стабеком» был рассчитан до лета 2022 года, однако в феврале 2021-го футболист перебрался в московский ЦСКА. Transfermarkt оценивает игрока в € 1,2 млн.



В нынешнем сезоне Бохинен провёл за ЦСКА 10 матчей во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами.