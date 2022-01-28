«Спартак» сыграл вничью в первом матче под руководством Ваноли

Сегодня, 28 января, проходил товарищеский матч между московским «Спартаком» и словацким «Слованом». Противостояние закончилось со счётом 2:2. Это была первая игра красно-белых под руководством нового главного тренера Паоло Ваноли.

Счёт в игре на 22-й минуте открыл Даниил Денисов после паса Зелимхана Бакаева. Затем на 41-й минуте Бакаев укрепил преимущество москвичей. Однако во второй половине матча словаки сравняли счёт — 2:2.

«Чемпионат» вёл прямую трансляцию игры.

Московский «Спартак» в 18 матчах набрал 23 очка и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). Подготовка команды к возобновлению сезона будет проведена в два этапа — с 17 по 29 января и с 1 по 12 февраля. Оба сбора «Спартака» пройдут на территории комплекса «Джебель-Али» в Дубае.