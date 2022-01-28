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Дрейер оценил новичков «Рубина»

Дрейер оценил новичков «Рубина»
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Полузащитник «Рубина» Андерс Дрейер рассказал о своей подготовке к возобновлению сезона в чемпионате России и высказал впечатление от новичков клуба.

«Чувствую себя хорошо. Я готов ко второму сбору, готов много тренироваться, у нас впереди три спарринга на этом сборе. Во время перерыва между сборами я оставался здесь, в Турции, и работал с Хави – тренером по физподготовке. Мы работали на поле и в зале. Это нужно было для меня, потому что я потерял первые 10 дней первого сбора.

Сейчас начался второй сбор, после выходных все настроены хорошо, усердно работают, настроение в команде позитивное. К команде присоединились новички, они производят хорошее впечатление. Будет интересно поработать с ними и в целом со всеми ребятами», — цитирует Дрейера пресс-служба «Рубина» в «Телеграме».

В зимнее трансферное окно к «Рубину» присоединились Виталий Лисакович и Константин Кучаев.

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