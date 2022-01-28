«Ракув» может приобрести Илью Шкурина за € 1 млн

Польский клуб «Ракув» может приобрести нападающего киевского «Динамо» Илью Шкурина, права на которого принадлежат ЦСКА. Об этом сообщает Meczyki.

По информации источника, клуб из Польши уже сделал запрос по поводу возможного трансфера футболиста. «Ракув» хочет взять футболиста в аренду до конца сезона с опцией выкупа за € 1 млн.

Напомним, армейцы и киевляне подписали арендное соглашение Шкурина до конца сезона-2021/2022 с последующим правом выкупа. Илья стал лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси в 2019 году, забив 19 мячей в 26 матчах за «Энергетик-БГУ». В начале 2020 года он перешёл в ЦСКА транзитом через «Динамо» Брест.



В сезоне-2020/2021 Шкурин провёл за армейцев 14 матчей, в которых отличился три раза. Контракт белорусского игрока с московским клубом рассчитан до лета 2024 года.