УЕФА дисквалифицировал Кайла Уолкера на три матча под своей эгидой

Дисквалификация по красной карточке защитника английского «Манчестер Сити» Кайла Уолкера, полученной им в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг», продлена до трёх матчей. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

В организации посчитали недостаточным одноматчевую дисквалификацию для английского футболиста и увеличили её до трёх. Таким образом, Уолкер пропустит матчи 1/8 финала Лиги чемпионов со «Спортингом». Также Уолкер пропустит первую игру четвертьфинала турнира, если «Манчестер Сити» пройдёт португальскую команду.

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