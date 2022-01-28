УЕФА дисквалифицировал Кайла Уолкера на три матча под своей эгидой
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Дисквалификация по красной карточке защитника английского «Манчестер Сити» Кайла Уолкера, полученной им в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг», продлена до трёх матчей. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
В организации посчитали недостаточным одноматчевую дисквалификацию для английского футболиста и увеличили её до трёх. Таким образом, Уолкер пропустит матчи 1/8 финала Лиги чемпионов со «Спортингом». Также Уолкер пропустит первую игру четвертьфинала турнира, если «Манчестер Сити» пройдёт португальскую команду.
«Саутгемптон» прервал 12-матчевую победную серию «Манчестер Сити» в АПЛ:
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