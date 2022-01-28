Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Московское «Динамо» проиграло софийскому ЦСКА на сборе в Турции

Московское «Динамо» проиграло софийскому ЦСКА на сборе в Турции
Комментарии

Сегодня, 28 января, проходил товарищеский матч между московским «Динамо» и софийским ЦСКА. Противостояние завершилось со счётом 3:1 в пользу болгарского клуба.

Счёт в матче на 24-й минуте открыл Иван Турицов. На 45-й преимущество болгар увеличил Бисмарк Чарльз. На 61-й минуте Иван Ордец сократил отставание в счёте. Однако на 87-й минуте Йоан Бе отличился в составе болгарских армейцев — 3:1. На этом матче присутствовал бывший игрок московского клуба бразилец Жоаозиньо.

Динамовцы будут готовиться к матчам Российской Премьер-Лиги в Белеке до 3 февраля. На сборе запланированы три контрольные встречи. Соперниками москвичей станут словацкий «Ружомберок» (1 февраля) и сербский «Партизан» (2 февраля).

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
28 января 2022, пятница. 17:00 МСК
ЦСКА С
София, Болгария
Окончен
3 : 1
Динамо М
Москва, Россия
1:0 Турицов – 24' (пен)   2:0 Чарльз – 45+1'   2:1 Ордец – 61'   3:1 – 87'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022