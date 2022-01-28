«Тоттенхэм» планирует арендовать полузащитника «Ювентуса»

Лондонский «Тоттенхэм» рассматривает возможность заключения арендного соглашения по полузащитнику «Ювентуса» Деяну Кулушевски. Об этом сообщает Sky Sports.

Кулушевски перешёл в «Ювентус» из «Аталанты» в 2020 году. В нынешнем сезоне 21-летний игрок принял участие в 18 матчах итальянской Серии А, забил один гол и отдал три результативные передачи. Контракт Кулушевски истекает в 2025 году.



«Ювентус» набрал 38 очков в 21 матче и занимает 5-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Тоттенхэм» в 20 матчах английской Премьер-лиги набрал 36 очков и занимает промежуточное седьмое место, имея на несколько матчей меньше, чем у конкурентов.

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