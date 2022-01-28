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Воспитанник «Барселоны» стал одноклубником Черышева

Воспитанник «Барселоны» стал одноклубником Черышева
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Полузащитник «РБ Лейпциг» Илаш Мориба стал игроком испанской «Валенсии». «Летучие мыши» арендовали 19-летнего гвинейского футболиста до конца сезона. Об этом сообщает пресс-служба «Валенсии» на официальном сайте.

Мориба — воспитанник «Барселоны». Он выступал в структуре клуба с 2010 по 2021 год, а летом 2021 года был продан в «РБ Лейпциг» за € 16 млн. За основную команду сине-гранатовых полузащитник провёл 18 матчей, в которых забил гол и отдал три голевые передачи.

За «РБ Лейпциг» Мориба выходил в шести матчах во всех турнирах, проведя на поле 100 минут. Результативными действиями футболист не отметился.

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