Калиниченко — о первой игре Ваноли: стилистически это будет похоже на футбол Тедеско

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко прокомментировал ничью команды в товарищеском матче со «Слованом» (2:2). Эта встреча стала для красно-белых первой под руководством Паоло Ваноли.



«Ну что, обычный контрольный матч. Нет смысла говорить о персоналиях, ошибках, заслугах и всякого рода тактических изысках. Увидели схему, как и предполагали, основной, скорее всего, будет вариант с 3 ЦЗ. А вот как будут варьироваться атакующие игроки и игроки центральной зоны, мы увидим в следующих товарняках.



Команда явно под нагрузками, пока просто набегают километраж. Ну и стилистически, это, скорее, будет похоже на футбол Тедеско, нежели на что-то другое. Ну а по новичкам, да и по старичкам тоже, будем говорить позже, по мере полученной информации от контрольных игр.



За сим, наверное, по этой игре всё. Результат, как ни банально, вторичен. Но и он мог быть другим. Ваноли и штаб с почином. Наблюдаем дальше», — написал Калиниченко в своём телеграм-канале.

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