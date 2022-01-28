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Кот остановил товарищеский матч московского «Динамо»

Кот остановил товарищеский матч московского «Динамо»
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Кот вмешался в товарищеский матч между московским «Динамо» и софийским ЦСКА. Животное выбежало на поле на 71-й минуте.

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Противостояние завершилось со счётом 3:1 в пользу болгарского клуба. Счёт в матче на 24-й минуте открыл Иван Турицов. На 45-й преимущество болгар увеличил Бисмарк Чарльз. На 61-й минуте Иван Ордец сократил отставание в счёте. Однако на 87-й минуте Йоан Бе отличился в составе болгарских армейцев — 3:1. На этом матче присутствовал бывший игрок московского клуба бразилец Жоаозиньо.

Динамовцы будут готовиться к матчам Российской Премьер-Лиги в Белеке до 3 февраля. На сборе запланированы три контрольные встречи. Соперниками москвичей станут словацкий «Ружомберок» (1 февраля) и сербский «Партизан» (2 февраля).

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