«Кристал Пэлас» практически заключил сделку по ван де Беку. Его альтернативой был Фомин

Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек близок к переходу в «Кристал Пэлас» на правах аренды. Стороны находятся на финальной стадии переговоров. Об этом сообщает журналист Никола Скира в «Твиттере».

В нынешнем сезоне голландец сыграл в 14 матчах за манчестерскую команду во всех турнирах и отметился только одним голом. Полузащитник выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2020 года, куда перешёл из «Аякса» за € 39 млн. Контракт ван де Бека рассчитан до июня 2025 года.

Ранее источник «Чемпионата» сообщил, что «Кристал Пэлас» готов сконцентрироваться на подписании полузащитника московского «Динамо» Даниила Фомина, если сделка по нидерландскому хавбеку будет провалена.

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