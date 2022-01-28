Сербский нападающий «Фиорентины» Душан Влахович стал игроком «Ювентуса». Об этом сообщает пресс-служба Серии А.

Ранее СМИ сообщали, что сумма перехода составит € 75 млн. Игрок будет зарабатывать около € 7 млн. Влахович прошёл медицинское обследование и заключил долгосрочный контракт с туринцами. Напомним, недавно Влаховичу начали поступать угрозы от болельщиков «фиалок» на фоне слухов о его переходе в «Ювентус».

Влахович стал игроком «Фиорентины» в 2018 году, перейдя в команду из сербского «Партизана». В нынешнем сезоне в 21 матче итальянской Серии А Душан забил 17 голов и отдал четыре результативные передачи. Также на счету футболиста три гола в трёх матчах Кубка страны. Контракт Влаховича с флорентийским клубом истекал в 2023 году.