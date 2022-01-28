Головин войдёт в заявку «Монако» на кубковый матч с «Лансом». Он не играл с 22 декабря

Полузащитник «Монако» Александр Головин войдёт в заявку команды на кубковый матч с «Лансом». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



«Будет в заявке на игру. Вероятно, выйдет на замену», — сказал источник «Чемпионату».

Головин выступает в составе «Монако» с 2018 года. В нынешнем сезоне российский полузащитник в 23 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал пять голевых передач. Контракт Головина истекает в 2024 году, Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн.



Матч «Ланс» — «Монако» в 1/8 финала Кубка Франции состоится 30 января. Начало — в 23:00 мск.



Напомним, 1 января «Монако» уволил главного тренера Нико Ковача. Команду возглавил бельгийский специалист Филипп Клеман.