Головин войдёт в заявку «Монако» на кубковый матч с «Лансом». Он не играл с 22 декабря
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Полузащитник «Монако» Александр Головин войдёт в заявку команды на кубковый матч с «Лансом». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Будет в заявке на игру. Вероятно, выйдет на замену», — сказал источник «Чемпионату».
Головин выступает в составе «Монако» с 2018 года. В нынешнем сезоне российский полузащитник в 23 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал пять голевых передач. Контракт Головина истекает в 2024 году, Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн.
Матч «Ланс» — «Монако» в 1/8 финала Кубка Франции состоится 30 января. Начало — в 23:00 мск.
Напомним, 1 января «Монако» уволил главного тренера Нико Ковача. Команду возглавил бельгийский специалист Филипп Клеман.
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