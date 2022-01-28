Автор первого гола «Спартака» при Ваноли рассказал о работе с основной командой

Полузащитник московского «Спартака» Даниил Денисов оценил зимний сбор московской команды.

«Конечно, я рад, что удалось забить гол. Могу отметить проход Зелимхана Бакаева и передачу. Он всё сделал, мне оставалось попасть в ворота. Конечно, я рад, но сейчас всё-таки сборы, поэтому надо играть и прибавлять в каждом аспекте игры. Я действовал ситуативно. Не сказал бы, что я был как нападающий, но подключился в свободную зону и забил.

Мы провели хорошую работу. Были хорошие тренировки. Рад, что первый сбор закончился, сейчас будем готовиться ко второму. Чтобы освоиться, нужно время, но я постепенно вхожу в свою стезю. Конечно, хочется играть как можно чаще. Для этого надо работать на тренировках», — сказал Денисов в интервью клубной пресс-службе.