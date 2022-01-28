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«Ньюкасл» ведёт с «Арсеналом» переговоры по переходу форварда

«Ньюкасл» ведёт с «Арсеналом» переговоры по переходу форварда
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Нападающий лондонского «Арсенала» Эдвард Нкетиа входит в сферу интересов «Ньюкасла». «Сороки» уже начали переговоры с «канонирами» о переходе 22-летнего футболиста. Об этом сообщает 90min.

По сведениям источника, в услугах английского нападающего также были заинтересованы «Кристал Пэлас» и «Вест Хэм». Нкетиа — воспитанник академий «Челси» и «Арсенала». К «канонирам» Нкетиа присоединился в 2015 году, с тех пор проведя за основную команду лондонского клуба 75 матчей, в которых забил 18 голов и отдал голевую передачу. Контракт Нкетиа истекает в конце сезона.

«Арсенал» — «Бёрнли». Обзор матча. АПЛ 21/22. 23-й тур:

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