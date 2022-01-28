«Ростов» отправил защитника в «Кубань» на правах аренды
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Защитник «Ростова» Данила Ведерников продолжит карьеру в «Кубани». Клубы договорились об аренде 20-летнего футболиста до конца сезона. Об этом сообщает пресс-служба ростовского клуба в «Телеграме».
«Данила Ведерников продолжит сезон в «Кубани». Достигнуто арендное соглашение о переходе нашего игрока в краснодарскую «Кубань» до конца текущего сезона. Мы желаем Даниле успехов и красивой игры», — сказано в заявлении пресс-службы.
С лета 2020 года по январь 2021 года Ведерников выступал на правах аренды за астраханский «Волгарь», проведя за команду 49 матчей и отдав две голевые передачи.
Контракт Ведерникова с «Ростовом» истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ведерникова в € 400 тыс.
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