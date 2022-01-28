«Химки» досрочно вернули арендованного защитника Стоиновича в словенский «Целе»
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Футбольный клуб «Химки» и защитник Душан Стоинович досрочно расторгли арендное соглашение по взаимному согласию. Об этом сообщает пресс-служба красно-чёрных.
Словенский футболист вернётся в «Целе». Защитник присоединился к команде летом 2021 года и принял участие в 16 матчах этого сезона, в которых не отметился результативными действиями.
«Химки» занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 14 очков в 18 матчах. Недавно «Химки» потерпели поражение от чешского клуба «Динамо» (Ческе-Будеёвице) в товарищеском матче (4:2). Голами в этой игре отметились Денис Глушаков и Максим Жумабеков. «Динамо» идёт на 8-й позиции (из 16) в чемпионате Чехии, набрав 25 очков в 19 матчах.
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